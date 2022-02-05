За сутки на улицах Калининграда сбили двух пенсионерок

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Первое ДТП произошло 4 февраля в 14 часов 40 минут на улице Автомобильной. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, со стороны улицы Летней в направлении Батальной двигалась «Тойота» под управлением 62-летнего водителя. При повороте налево, на парковку магазина, автомобиль сбил 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть не по пешеходному переходу - со слов водителя, пенсионерка резко вышла на дорогу со стороны парковки. В результате калининградка получила телесные повреждения.

В 18 часов 5 минут аналогичное ДТП произошло на проспекте Победы. Со стороны Балтийского шоссе в направлении улицы Менделеева двигался «Мицубиси» под управлением 53-летнего водителя. Вне пешеходного перехода автомобиль сбил 67-летнюю женщину: водитель также заявил, что пенсионерка резко вышла на проезжую часть. Пострадавшая получила травмы.