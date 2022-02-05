Власти сообщили, где в 2022 году устранят разрушения, вызванные штормами на калининградском побережье

План обсудили на совещании губернатора с руководством регионального управления МЧС. Как сообщает пресс-служба правительства области, в 2022 году «Балтберегозащита» приступит к восстановлению берегозащитных сооружений на прикорневом участке Куршской косы, променадах в Пионерском и Светлогорске, а также лестничном спуске в поселке Заостровье с защитой прилегающего берега. В Зеленоградске муниципалитет выполнит ремонт поврежденного в центральной части променада. Также после улучшения погодных условий планируется восстановить слип для рыбаков в Филинской бухте. Все эти участки побережья пострадали во время январских штормов «Эльза», «Герхильд», «Ида», «Мари» и «Надя».

Для того чтобы предотвратить угрозу возникновения чрезвычайной ситуации при следующем шторме, на участке берега протяженностью 1750 м в районе восточной части Зеленоградска предстоит привести в порядок разрушенную авандюну и произвести восстановление системы пляжеудерживающих сооружений.