Где выявили больше всего случаев заражения коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили антирекордные 1572 новых случая заражения коронавирусом. Инфицированные есть во всех без исключения 22 муниципалитетах региона.
Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 937,
Гурьевский городской округ - 146,
Гусевский городской округ - 67,
Правдинский городской округ - 50,
Черняховский городской округ - 49,
Балтийский городской округ - 45,
Советский городской округ - 39,
Багратионовский городской округ - 37,
Зеленоградский городской округ - 35,
Светловский городской округ - 35,
Пионерский городской округ - 26,
Гвардейский городской округ - 24,
Полесский городской округ - 19,
Светлогорский городской округ - 16,
Славский городской округ - 16,
Ладушкинский городской округ - 10,
Мамоновский городской округ -10,
Неманский городской округ - 5,
Краснознаменский городской округ - 2,
Янтарный городской округ - 2,
Нестеровский городской округ - 1,
Озерский городской округ - 1.