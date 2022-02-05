Где выявили больше всего случаев заражения коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили антирекордные 1572 новых случая заражения коронавирусом. Инфицированные есть во всех без исключения 22 муниципалитетах региона.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 937,

Гурьевский городской округ - 146,

Гусевский городской округ - 67,

Правдинский городской округ - 50,

Черняховский городской округ - 49,

Балтийский городской округ - 45,

Советский городской округ - 39,

Багратионовский городской округ - 37,

Зеленоградский городской округ - 35,

Светловский городской округ - 35,

Пионерский городской округ - 26,

Гвардейский городской округ - 24,

Полесский городской округ - 19,

Светлогорский городской округ - 16,

Славский городской округ - 16,

Ладушкинский городской округ - 10,

Мамоновский городской округ -10,

Неманский городской округ - 5,

Краснознаменский городской округ - 2,

Янтарный городской округ - 2,

Нестеровский городской округ - 1,

Озерский городской округ - 1.