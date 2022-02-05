Еще один антирекорд: в Калининградской области коронавирусом заразился 891 ребенок

За минувшие сутки коронавирусом в Калининградской области заразился 891 ребенок. Так много инфицированных среди несовершеннолетних не было еще ни разу с начала пандемии.

Как сообщает региональный оперативный штаб, большинство заразившихся - школьники (731). Вирус также выявили у 118 детей, посещающих садики, и у 31 ребенка, которые не ходят в дошкольные учреждения, есть и совсем маленькие - младше четырех лет. Среди студентов младше 18 лет заразились 11 человек.

У взрослых больше всего заразившихся среди работников в различных сферах - 173 человека, затем идут работники образования (144), безработные (99), пенсионеры (75), работники промпредприятий (50), медработники (40) и др.

У 1505 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у пятерых началась пневмония, остальные переносят бессимптомно.