В 2022 году в Калининградской области отремонтируют три дороги, ведущие к достопримечательностям

. Фото: Иван МАРКОВ

В этом году в Калининградской области отремонтируют сразу несколько дорог, ведущих к достопримечательностям. В списке - три объекта.

По информации министерства развития инфраструктуры, до конца августа планируется завершить капремонт на дороге Калининград - Полесск, которая проходит в районе расположения маяка в поселке Заливино и является подъездом к Куршскому заливу.

Также в этом году будет отремонтирована дорога Добровольск – граница с Республикой Польша, которая идет к озеру Виштынец. Наконец, продолжатся работы на трассе Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман. Это одна из основных дорог, по которой туристы смогут посетить культурно-исторические достопримечательности на востоке области. Дорога приводится в нормативное состояние с 2018 года, к 2024 году планируется завершить ее ремонт полностью.

- Мы планируем в следующих годах эту работу продолжать, - рассказала министр Евгения Кукушкина. - В 2023 году будут завершены работы на двух дорогах, ведущих на побережье Балтийского моря: Романово - Пионерский - Сальское - Янтарный и Зеленоградск - Приморск через Светлогорск. Также запланирован ремонт дорог в направлении таких популярных у туристов городов, как Советск и Славск, в которых много памятников и объектов культурного наследия, в том числе старинные кирхи и виллы. На 2024 год запланирован ремонт дороги к Роминтенской пуще.

Всего в 2022 году запланирован ремонт 18 дорожных объектов общей протяженностью более 150 километров.