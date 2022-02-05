В Калининградской области третьи сутки ищут пропавшую 17-летнюю девушку

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининградской области объявлены поиски 17-летней Лидии Холодняк. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», в четверг, 3 февраля, девушка ушла из дома на улице Энгельса в Гвардейске и до сих пор нигде не объявилась.

Приметы Лидии: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, волосы темно-русые, до плеч.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и розовую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Лидии, сообщите, пожалуйста, по телефонам:

8 (4012) 508-038 (горячая линия);

8 (4012) 520-444 (инфорг, звонок бесплатный);

8 (4015) 932-202, 02, 102 или 112 (полиция).