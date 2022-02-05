В Калининградской области третьи сутки ищут пропавшую 17-летнюю девушку

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Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
В Калининградской области объявлены поиски 17-летней Лидии Холодняк. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», в четверг, 3 февраля, девушка ушла из дома на улице Энгельса в Гвардейске и до сих пор нигде не объявилась.
Приметы Лидии: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, волосы темно-русые, до плеч.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и розовую шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении Лидии, сообщите, пожалуйста, по телефонам:
8 (4012) 508-038 (горячая линия);
8 (4012) 520-444 (инфорг, звонок бесплатный);
8 (4015) 932-202, 02, 102 или 112 (полиция).