Изменилось расписание автобуса Калининград - Зеленоградск

Изменения коснулись маршрута № 140. Как сообщает администрация Зеленоградского муниципального округа, по направлению Калининград – Зеленоградск рейсы теперь выполняются так:

06-40 (по рабочим дням), 07-40, 08-15, 09-05, 09-35, 10-35, 11-35, 12-35, 13-05, 13-35, 14-05, 14-35, 15-05, 16-05, 17-05, 17-35, 18-05, 19-05, 20-05.

По направлению Зеленоградск – Калининград расписание такое:

07-20 (по рабочим дням), 07-50, 08-50, 09-20, 10-20, 10-50, 11-50, 12-50, 13-20, 13-50, 14-50, 15-20, 15-50, 16-20, 17-20, 18-20, 18-50, 19-20, 20-20, 21-20.

Изменения вступили в силу 31 января.