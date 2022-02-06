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Общество6 февраля 2022 7:28

С 7 февраля в калининградских школах и детских садах открыт прием детей, контактировавших с заболевшими COVID-19

Новый порядок прокомментировали в региональном министерстве образования
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Контактный? Чувствуешь себя хорошо? Пора в школу!

Контактный? Чувствуешь себя хорошо? Пора в школу!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 февраля и в Калининградской области отменяется обязанность изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, в этой связи с 7 февраля дети могут вернуться на обучение в школы и детские сады в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний. Об этом сообщили в министерстве образования Калининградской области в Инстаграме.

В ведомстве ссылаются на принятое Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 февраля 2022 № 4 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15».

- Дети, имеющие симптомы респираторных заболеваний, продолжают лечение, - пояснили в региональном минобре, а также подчеркнули, что «медицинские справки не требуются для лиц, ранее находящихся на изоляции».

- Мои дети на карантине сидели с 26-го (января. - Ред.). Мы тоже можем без справки выходить в сад и в школу? Дети столько дома сидели, ковид у папы был, - уточнила одна из подписчиц.

- Если у детей нет признаков респираторных заболеваний, то да, - ответил специалист ведомства.