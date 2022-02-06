Очевидцы: на балтийской трассе микроавтобус «обнял» дерево

В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» очевидцы сообщают о ДТП на балтийской трассе.

- На балтийской трассе, напротив приморского кладбища, бус обнял дерево, будьте внимательны! – написал один водителей.

На месте аварии работают два экипажа дорожной полиции. Машин скорой не замечено.

Микроавтобус – темно-зеленого цвета, пассажирские двери открыты явно с применением силы (или от удара). Кабина водителя смята.

Предстоит выяснить, по какой причине автомобиль унесло на чужую полосу, после чего и произошла авария.