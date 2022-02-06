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Общество6 февраля 2022 8:02

Очевидцы: на балтийской трассе микроавтобус «обнял» дерево

На месте ДТП работает дорожная полиция
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» очевидцы сообщают о ДТП на балтийской трассе.

- На балтийской трассе, напротив приморского кладбища, бус обнял дерево, будьте внимательны! – написал один водителей.

На месте аварии работают два экипажа дорожной полиции. Машин скорой не замечено.

Микроавтобус – темно-зеленого цвета, пассажирские двери открыты явно с применением силы (или от удара). Кабина водителя смята.

Предстоит выяснить, по какой причине автомобиль унесло на чужую полосу, после чего и произошла авария.