В Калининграде суточный показатель заболеваемости ковидом растет, а количество госпитализаций резко сократилось

В Калининградской области резко сократилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации федерального оперштаба, в Калининградской области за сутки коронавирус подтвердился у 1604 жителей региона (для сравнения: 5 февраля – 1572 заражения, 4 февраля – 1514).

Справились с заболеванием 94 человека, все они выписаны за последние сутки после лечения в амбулаторных или стационарных условиях.

А вот количество госпитализаций в регионе резко сократилось. Если 5 февраля в больницы с ковидом было доставлено 190 человек, то на сегодня этот показатель более оптимистичный – 99 заболевшим понадобилась помощь именно в ковид-отделениях стационаров.

Напомним, что в больницах Калининградской области по состоянию на 4 февраля было занято 1803 койки, выделенные для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Всего в медучреждениях области развернута 2231 койка.

Смертельных случаев в результате заражения коронавирусом за последние сутки в регионе не зафиксировано.

Коллективный иммунитет в Калининградской области составляет 74,4 процента.