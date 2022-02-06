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Общество6 февраля 2022 9:39

В Калининграде пропала 14-летняя девушка с редким именем

В субботу, 5 февраля, по неизвестным причинам девушка ушла из дома
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининграде волонтеры снова ищут ушедшего из дома подростка.

В Калининграде волонтеры снова ищут ушедшего из дома подростка.

Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» в соцсетях сообщают о пропаже 14-летней Мирры.

- 5 февраля Мирра ушла из дома, до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно, - рассказали в отряде.

Рост пропавшей девушки 170 см, она худощавого телосложения, у нее длинные волосы каштанового цвета.

Мирра была одета в черную куртку с капюшоном, серые спортивные брюки и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно, сообщите об этом по телефонам горячей линии:

- 508-038;

- 520-444 инфорг (бесплатный звонок).

Напомним, что продолжаются поиски и 17-летней Лидии. Она пропала в Гвардейске 3 февраля.