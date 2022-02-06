В Калининграде пропала 14-летняя девушка с редким именем

В Калининграде волонтеры снова ищут ушедшего из дома подростка.
Фото: СОЦСЕТИ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» в соцсетях сообщают о пропаже 14-летней Мирры.
- 5 февраля Мирра ушла из дома, до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно, - рассказали в отряде.
Рост пропавшей девушки 170 см, она худощавого телосложения, у нее длинные волосы каштанового цвета.
Мирра была одета в черную куртку с капюшоном, серые спортивные брюки и черные кроссовки.
Если вам что-либо известно, сообщите об этом по телефонам горячей линии:
- 508-038;
- 520-444 инфорг (бесплатный звонок).
Напомним, что продолжаются поиски и 17-летней Лидии. Она пропала в Гвардейске 3 февраля.