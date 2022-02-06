Власти региона выделяют 300 млн рублей для замены лифтов в жилых домах

В Калининградской области идет активная работа по замене лифтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме сообщил о выделении 300 миллионов рублей для замены лифтов в жилых домах. И объяснил свое решение тем, что для замены оборудования остается мало времени, а средств остро не хватает.

Если обратиться к цифрам, то на сегодня в регионе требуется замена 250 лифтов в 110 домах, а срок эксплуатации этого оборудования истекает до 2024 года.

- Остро встал вопрос по замене более 120 комплектов лифтового оборудования в 50 многоквартирных домах, жители которых накапливают взносы на специальных счетах, - написал Антон Алиханов. - Сейчас максимум 25% от стоимости лифтов накоплено. Жители необходимую сумму до 2024 года собрать не смогут, и лифты будут отключены. Понимаю серьезность проблемы для 12 000 жителей таких домов в Калининграде, Балтийске и Советске. Уже дал поручение выделить дополнительно из бюджета на софинансирование работ по замене лифтов почти 300 млн рублей. Фонду капремонта поставил задачу заменить все необходимые комплекты уже в 2022 году.

Еще 114 единиц оборудования находятся в 50 домах, которые накапливают взносы на счете регионального Фонда капремонта.

- До 2024 года их тоже заменят на новые, - заверил губернатор.

Отмечается также, что новые лифты должны отвечать требованиям маломобильных групп населения и незрячих горожан.