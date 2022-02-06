В Калининградской области коронавирус атакует школьников и работников сферы образования

За последние сутки коронавирус подтвержден у 1604 жителей Калининградской области, среди которых много школьников и работников сферы образования. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1604 случая коронавирусной инфекции. 1519 случаев протекает в форме ОРВИ, в 14 случаях - как пневмония. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением COVID-19.

Примечательно, что больше всего случаев заражения зафиксировано среди работников сферы образования и школьников.

СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ:

783 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 520 школьников;

- 121 ребенок до 6 лет, посещающие дошкольные учреждения;

- 119 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе четверо в возрасте до года;

- 23 студента до 18 лет;

821 взрослый, в том числе:

- 165 работников образования;

- 164 иных работающих;

- 144 неработающих;

- 108 пенсионеров;

- 60 студентов старше 18 лет;

- 49 медицинских работников;

- 30 работников промпредприятий;

- 26 сотрудников торговли и общепита;

- 26 работников транспорта, водителей;

- 25 работников пищевых предприятий;

- 6 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 5 сотрудников охранного предприятия;

- 4 сотрудника банков;

- 3 сотрудника гостиниц;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- работник с/х;

- сотрудник учреждения культуры.

В Калининграде за сутки резко сократилось количество госпитализаций.