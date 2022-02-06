В Калининградской области коронавирус атакует школьников и работников сферы образования

За последние сутки коронавирус подтвержден у 1604 жителей Калининградской области, среди которых много школьников и работников сферы образования.
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1604 случая коронавирусной инфекции. 1519 случаев протекает в форме ОРВИ, в 14 случаях - как пневмония. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением COVID-19.
Примечательно, что больше всего случаев заражения зафиксировано среди работников сферы образования и школьников.
СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ:
783 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 520 школьников;
- 121 ребенок до 6 лет, посещающие дошкольные учреждения;
- 119 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе четверо в возрасте до года;
- 23 студента до 18 лет;
821 взрослый, в том числе:
- 165 работников образования;
- 164 иных работающих;
- 144 неработающих;
- 108 пенсионеров;
- 60 студентов старше 18 лет;
- 49 медицинских работников;
- 30 работников промпредприятий;
- 26 сотрудников торговли и общепита;
- 26 работников транспорта, водителей;
- 25 работников пищевых предприятий;
- 6 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 5 сотрудников охранного предприятия;
- 4 сотрудника банков;
- 3 сотрудника гостиниц;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- работник с/х;
- сотрудник учреждения культуры.
В Калининграде за сутки резко сократилось количество госпитализаций.