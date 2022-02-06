Жители Куликово, где штормы уничтожили пляж, просят власти не укреплять берег каменным валом

Большая вода в Куликово смыла не только пляж, но и нанесла удар по сосновому бору. Фото: Правительство Калининградской области

Жители поселка Куликово Зеленоградского района попросили губернатора Антона Алиханова не укреплять разрушенный штормами берег каменным валом, а все же установить волнорезы. Об этом от имени куликовцев на странице губернатора в Инстаграме написал Дмитрий Красов.

- Жители Куликово обсудили в местном чате озвученное вами решение и не хотят, чтобы укрепление берега с двух сторон от слипа было выполнено в виде каменного вала. Размыв сосен и берега с другой стороны от слипа происходит от боковых течений. Чтобы их нейтрализовать, нужно построить волнорезы, - предложил Дмитрий Красов.

На что Антон Алиханов заметил, что «это делается в соответствии с экспертизой ученых АтлантНиро и БФУ. Волнорезы будут, но сначала песок защитить нужно».