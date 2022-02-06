Дайвер из Пионерского принял участие в съемках фильма о войне в качестве водолаза

Евгений Москаев (справа) рад знакомству с индустрией кино. Фото: СОЦСЕТИ

Житель Пионерского дайвер Евгений Москаев в социальных сетях поделился впечатлениями об участии в съемках фильма о войне в качестве водолаза.

Съемки проходили у ГЭС в поселке Курортное Правдинского района. Название фильма, имя режиссера Евгений Москаев не сообщает. При этом отметил, что фильм выйдет на экраны 9 мая.

Что же требовалась от дайвера во время съемок?

- Недавно меня пригласили поучаствовать в съемках фильма в качестве водолаза, - написал Евгений Москаев. - Подобный опыт первый и мне показался весьма интересным. Согласился. В одной из сцен фильма в немецкого военного стреляет снайпер и тот падает в воду. Моя задача была в следующем: обследовать дно в месте падения на наличие выпирающих объектов, если нужно - убрать их и замерить глубину. А также после падения каскадера в воду не дать ему утонуть и сопроводить в безопасное место.

Далее водолаз рассказал, как справлялся с поставленными задачами:

- Прибыл на место в 11 часов (как и договаривались), в воду зашел только в 14 часов. Глубина 4 метра, сильное подводное и поверхностное течение, большая вероятность попасть в так называемую «бочку». Помогал только страховой конец (его закрепил за арматуру, торчащую из стены ГЭС), по которому в бурном потоке мутной воды (видимость от 20-50 см) можно было хоть как-то ориентироваться…

По словам дайвера, место им было полностью обследовано, он убедился в отсутствии выпирающих объектов. Затем выбрался из воды и отправился на обед с актерами, массовкой. Второй выход в воду начался в 21 час.

- Забрался в воду под самый карниз балкона ГЭС (место выбрал режиссер, это была слепая точка для камер), - поделился Евгений. - В этом месте выходит бурлящий поток «сопла турбины», оно напоминало бурлящую кастрюлю супа, в которую я добровольно залез… Каскадера пришлось ждать порядка получаса, ноги начали забиваться, и их начало сводить (еще то приключение). И наконец каскадер упал в воду, я досчитал до двух после падения (как и договаривались с режиссером, чтоб не попасть в кадр), быстро подобрал его на поверхности, отбуксировал к плоту, передал его ребятам…

Дайвер признался, что с радостью готов повторить этот опыт.