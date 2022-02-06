Калининградский психолог рассказала, чем опасна привычка кормить ребенка под мультики

Смотреть мультики во время еды - совсем небезобидное занятие. Фото: Евгения ГУСЕВА

Елена Болдырева рассказала, чем опасна привычка кормить ребенка под мультики. А также предложила варианты замены этого приема.

- Чем же опасно кормление со смотрением мультиков? – размышляет специалист. - Ребенок не понимает, что он ест, какой вкус у еды, не формируется умение отслеживать момент насыщения, ведь все его внимание поглощено ярким экраном.

Из предложений психолога наиболее яркие такие:

- Смещаем фокус на «делай как я». То есть когда ребенок ест за столом овощи на пару, мама, домочадцы тоже это едят. После двух лет уже вполне реально скорректировать питание ребенка и взрослых в примерно одинаковом ключе. Пробовать новые блюда, которые могут быть полезны для ребенка, а значит, и для взрослого, дегустировать вместе. И вот оно еще одно поле для совместного общения и отношений!

- Не делать праздник из того факта, что ребенок ест. Вообще убрать чрезмерный фокус внимания с еды, с видов продуктов, а также с толщиной-худобой и прочие комментарии про еду, калории, комплекцию тела.

- Подключать ребенка к приготовлению еды.

- Посмотреть, к чему может привести неподходящий родительский опыт при формировании пищевого поведения ребенка. Например, фильм «Голод». Очень грустная история, - заключила Елена Болдырева.