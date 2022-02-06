В Калининграде пожарные вывели из охваченной огнем квартиры двух человек

В ликвидации пожара в девятиэтажке на улице Машиностроительной участвовали 15 огнеборцев. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В воскресенье, 6 февраля, произошел пожар в девятиэтажке на улице Машиностроительной в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.

- В девятиэтажном жилом панельном доме размером 15 на 100 метров в двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат на площади 12 квадратных метров, - отметили в пресс-службе. - Эвакуировано 2 человека.

Отмечается, что для ликвидации пожара привлекались подразделения трех пожарно-спасательных частей в составе 15 человек и 4 единицы техники.