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Общество6 февраля 2022 15:28

В Калининграде пожарные вывели из охваченной огнем квартиры двух человек

Возгорание произошло в одной из многоэтажек на улице Машиностроительной
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В ликвидации пожара в девятиэтажке на улице Машиностроительной участвовали 15 огнеборцев.

В ликвидации пожара в девятиэтажке на улице Машиностроительной участвовали 15 огнеборцев.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В воскресенье, 6 февраля, произошел пожар в девятиэтажке на улице Машиностроительной в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.

- В девятиэтажном жилом панельном доме размером 15 на 100 метров в двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат на площади 12 квадратных метров, - отметили в пресс-службе. - Эвакуировано 2 человека.

Отмечается, что для ликвидации пожара привлекались подразделения трех пожарно-спасательных частей в составе 15 человек и 4 единицы техники.