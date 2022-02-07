Спрос на летний отдых в Калининградской области в этом году вырос на 233%

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По спросу на лето-2022 курорты на Балтийском море опережают локации на Черном и Азовском морях. По статистике портала Tvil.ru, спрос на отдых в Калининградской области вырос на 233 процента относительно прошлогоднего сезона, тогда как в Крыму и Краснодарском крае - лишь на 13 процентов.

- Провести летний отпуск в этом году в Калининградской области планирует 33 процента российских семей и пар, - отметила Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru.

Аналитики также отмечают заметное подорожание отдыха на Балтийском море: снять квартиру этим летом можно в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Относительно прошлогоднего сезона стоимость одной ночевки выросла на 33 процента. В Крыму летний отпуск в сезоне-2022 подорожал на 9 процентов, в Краснодарском крае - на 5 процентов. Сейчас забронировать отель или квартиру в Краснодарском крае на лето можно за 2,8 тысячи рублей, а в Крыму - за 3,6 тысячи. Около 78 процентов путешественников бронируют квартиры на лето в Калининградской области и 22 процента - арендуют дома.