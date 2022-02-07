В Калининградской области ввели карантин из-за вспышки опасной для человека инфекции у птиц

Карантин в связи со вспышкой орнитоза среди птиц ввели в Славском и Зеленоградском районах Калининградской области. Как сообщает klops.ru, случаи заболевания пернатых были зафиксированы в клубе любителей соколиной охоты «Бусидо», чьи базы расположены в поселках Лозняки и Рыбачьем.

Возбудителем является бактерия Chlamydophila psittaci из числа хламидий. Орнитоз считается острым инфекционным заболеванием. При контакте с зараженной птицей инфекция может передаваться человеку: хламидии проникают в организм по дыхательным путям и поражают легкие, а затем разносятся по кровеносным сосудам по всему организму. В тяжелых случаях происходит поражение центральной нервной системы, наблюдается увеличение печени и селезенки.

Карантин в Славском и Зеленоградском районах может быть снят через 30 дней после выявления последнего случая заболевания.