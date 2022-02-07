В Калининграде стройкомпания погасила долги по налогам после ареста земли и транспорта

Арест имущества побудил калининградскую компанию погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Строительная фирма задолжала по налогам 2,6 млн рублей и добровольно не исполнила требования в установленный срок. Приставы установили, что компания владеет земельным участком, двумя микроавтобусами «Мерседес» и «Фольксваген» и тремя легковыми автомобилями «Шкода», «Мицубиси» и «Мерседес Бенц».

Чтобы побудить организацию рассчитаться с долгами, на имущество был наложен арест. После этого должник перечислил всю сумму долга на депозитный счет отделения. 2,6 млн рублей уже поступили в консолидированный бюджет.