Легкоатлетка из Калининграда завоевала золото первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Пензе прошло первенство России по легкой атлетике среди спортсменов не старше 18 лет. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, лучшей в секторе для прыжков в высоту стала Екатерина Черная из профильной калининградской спортшколы №4, которая превысила результат прошлогоднего летнего первенства на один сантиметр и вырвала победу за счёт меньшего числа успешных попыток.

Всего в этой категории было 12 соперниц. Кандидат в мастера спорта из Калининградской области в лучшей попытке с первого раза преодолела планку на высоте 175 сантиметров.

Аналогичный результат продемонстрировали представительницы Липецкой и Брянской областей, но им вручили серебряные медали, потому что для их прыжков понадобились вторые попытки.