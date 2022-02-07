В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 февраля нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 7 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на Каштановой аллее, 33-33а, 37-37а, 55-57, в пер. Каштановом, 1, 2, 4а, на ул. Чапаева, 12а, 15-19, ул. Закавказской, 10а, 12-14, 24, 25, ул. Огарева, 38-38б.

Во вторник, 8 февраля, с 9.00 до 17.00 планируется замена участка трубопровода. Для проведения этих работ отключат водоснабжение на Озерной, без воды останутся жильцы домов на ул. Озерной, 2, 4.