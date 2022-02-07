В поселке Малое Луговое скоро заработает фельдшерско-акушерский пункт

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Малое Луговое под Гурьевском завершен монтаж фельдшерско-акушерского пункта. Подразделение Центральной районной больницы будет обслуживать около 2,7 тысячи жителей, в том числе более 1,2 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, это один из девяти ФАПов, которые откроются в Гурьевском округе в этом году. Помимо Малого Лугового новые медпункты появятся в Дорожном, Дружном, Невском, Рыбном, Рябиновке, Светлом, Сосновке и Ласкино. Стоимость объектов – 52 миллиона рублей.

В нескольких блок-контейнерах модульных ФАПов помимо кабинета приема пациентов появятся процедурный и гинекологический кабинеты, их оснастят современным оборудованием в соответствии с порядком оказания первичной медико-санитарной помощи.