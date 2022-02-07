В Калининграде уголовник украл сладостей из ТЦ на 11 тысяч рублей

В Калининграде уголовник украл из торгового «островка» в ТЦ сладости и мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неоднократно судимый за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков 48-летний местный житель взломал дверцу тумбочки и похитил 30 кондитерских изделий, мобильный телефон и свыше 4 000 рублей. Сладости на сумму свыше 11 тысяч рублей мужчина употребил сам, деньги потратил, а мобильник сдал в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».