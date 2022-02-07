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Происшествия7 февраля 2022 10:37

В Верхнем озере в Калининграде утонул 42-летний мужчина

По одной из версий, он сам прыгнул с моста
Сергей Богров
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Трагедия произошла утром 6 февраля. 42-летний мужчина упал в Верхнее озеро возле моста. Как сообщает klops.ru, на помощь бросился работник из палатки, который сумел вытащить пострадавшего из воды, но тот уже был мертв.

В региональном СКР уточнили, что погибший был прописан в одном из районов области, но жил в Калининграде. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По одной из версий, мужчина сам прыгнул в Верхнее озеро с моста, но мотивы такого поступка пока выяснить не удалось.