В Калининграде таксист изнасиловал глухонемую пассажирку

В Калининграде возбуждено уголовное дело против 46-летнего таксиста, изнасиловавшего 28-летнюю пассажирку. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, потерпевшая калининградка обратилась в правоохранительные органы утром 5 февраля. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась домой из кафе на такси. По дороге водитель свернул в гаражное общество, где, угрожая убийством, изнасиловал ее.

- В кратчайшие сроки с момента поступления сообщения о преступлении следователями регионального управления Следственного комитета совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД России по Калининградской области установлена личность подозреваемого и мужчина задержан, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина свою причастность к изнасилованию пассажирки отрицал. Вместе с тем потерпевшая уверенно опознала в нем нападавшего.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, выполняются иные следственные и процессуальные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник в силовых структурах сообщил корреспонденту «Комсомолки», что таксист также параллельно работал водителем скорой помощи, а пострадавшая – инвалид по слуху.

Расследование уголовного дела продолжается.