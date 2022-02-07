192 педагога, 169 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1706 случаев коронавирусной инфекции. 1628 случаев протекают в форме ОРВИ, 9 – пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
782 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 87 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 114 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 562 школьника;
- 19 студентов до 18 лет;
924 взрослых, в том числе:
- 169 медицинских работников;
- 192 работника образования;
- 24 сотрудника торговли и общепита;
- 31 работник промпредприятий;
- 31 работник транспорта, водитель;
- 13 работников пищевых предприятий;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 6 сотрудников банков;
- 5 сотрудников санаториев;
- 2 работника с/х;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 207 иных работающих;
- 72 пенсионера;
- 68 студентов старше 18 лет;
- 96 неработающих.