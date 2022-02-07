192 педагога, 169 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1706 случаев коронавирусной инфекции. 1628 случаев протекают в форме ОРВИ, 9 – пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

782 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 87 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 114 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 562 школьника;

- 19 студентов до 18 лет;

924 взрослых, в том числе:

- 169 медицинских работников;

- 192 работника образования;

- 24 сотрудника торговли и общепита;

- 31 работник промпредприятий;

- 31 работник транспорта, водитель;

- 13 работников пищевых предприятий;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 6 сотрудников банков;

- 5 сотрудников санаториев;

- 2 работника с/х;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 207 иных работающих;

- 72 пенсионера;

- 68 студентов старше 18 лет;

- 96 неработающих.