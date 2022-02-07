В Калининграде пес не уходил с места гибели хозяина

Пес Беллис отказывался уходить с места гибели своего хозяина Фото: скриншот

В пятницу, 4 февраля, в Калининграде на улице Больничной у дома № 13 был найден труп мужчины, рядом с которым сидел коричневый пес. Даже после того как тело забрали, собака оставалась на месте гибели хозяина и провела там всю ночь.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» очевидцы, не уходил пес и на следующий день. Одна из соседок, наблюдавшая за ним из окна, решила обратиться в приют «Тимвилль», так как возможности забрать собаку к себе у нее не было.

- Нам девушка позвонила, она очень переживала, - рассказывает Ольга Добрянская, одна из хозяек приюта. - Где-то в обед в субботу мы приехали, и собака все еще лежала на том же месте, свернувшись калачиком.

В тот же день на странице приюта появилось видео с калининградским «Хатико». Ольга Добрянская, прикормив пса, взяла его на поводок, и он послушно сел в машину.

Через несколько часов отозвались и родственники погибшего. Им рассказали о собаке, и они вышли с приютом на связь.

- Нам позвонила сестра жены погибшего, сказала, что зовут питомца Беллис, - рассказала Добрянская. - Он узнал тех, кто за ним приехал. «Папку» он, конечно, потерял, но «мама» у него есть.

В пресс-службе УМВД подтвердили, что смерть владельца собаки не была криминальной. Судя по всему, мужчине просто стало плохо во время прогулки.