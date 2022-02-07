На побережье Калининградской области объявлен режим ЧС

. Фото: Правительство Калининградской области

Устранение ущерба, нанесенного пятью январскими штормами, обсудили 7 февраля на внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства области, волны, достигавшие высоты 5,5 метра, повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. Наиболее сильные повреждения специалисты «Балтберегозащиты» обнаружили на прикорневом участке Куршской косы, в восточной части Зеленоградска, в поселках Заостровье и Куликово, на Балтийской косе и в Пионерском и Светлогорске (пострадали элементы променадов).

На основании рекомендаций комиссии правительство Калининградской области приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Средства на проведение аварийно-восстановительных работ будут выделены из резервного фонда регионального правительства.