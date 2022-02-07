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Происшествия7 февраля 2022 15:22

Из-за январских штормов Калининградская область потеряла 15 га приморских территорий

Размыв берега местами превышает 7 метров
Николай Литвинов
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Фото: Правительство Калининградской области

Окончательные итоги разгула стихии подвели сегодня на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Данные обследования прибрежной полосы представили специалисты «Балтберегозащиты».

В январе наш регион пережил пять мощных штормов, получивших имена «Эльза», «Герхильд», «Ида», «Мари» и «Надя». Как сообщает пресс-служба правительства области, максимальные порывы ветра достигали 29 м/с, высота волн - 5,5 метра.

Берег на разных незащищенных участках в среднем отступил от 0,3 до 2,7 метра, в отдельных локациях размыв достигал 7,2 метра. В результате было утрачено около 15,5 гектара приморских территорий с почвенным покровом и растительностью. Возникала угроза повреждения объектов инфраструктуры, энергетики и инженерных коммуникаций.

Как уже сообщала «Комсомолка», правительство области решило ввести на побережье режим ЧС регионального характера.