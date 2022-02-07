До конца недели в Калининграде увеличат число «Корсаров» на маршруте № 5

. Фото: Александр КАТЕРУША

Трамваи «Корсар» вышли на линию в Калининграде 1 февраля. Все это время на маршруте № 5 работают два новых вагона, но до конца нынешней недели их число увеличат. Как сообщает klops.ru, водители уже завершают стажировку.

На сегодняшний день в наш город прибыли 10 «Корсаров», до 28 февраля ожидается поставка оставшихся 6 вагонов. В перспективе городские власти планируют выпустить «Корсары» на новый маршрут № 3 от Южного вокзала к Центральному парку и обратно. Поездки по этому направлению должны стартовать 9 мая.

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