В Калининградской области расходы на социальную сферу выросли на 3 млрд рублей

Минфин Калининградской области подвел итоги исполнения регионального бюджета за 2021 год. По словам министра финансов Виктора Порембского, расходы бюджета в прошлом году составили 117,5 млрд рублей, или 95,6% плановых назначений, из них 40,3 млрд рублей – субсидии предприятиям на поддержку рынка труда.

- Более половины всех расходов без учета этих субсидий традиционно направлено на социальную сферу – 47,2 миллиарда рублей. Так, расходы на здравоохранение составили 9,5 миллиарда рублей, на образование – 17,3 миллиарда рублей, на социальную поддержку граждан – более 14 миллиардов рублей, на физическую культуру и спорт – 1,9 миллиарда рублей, на культуру – 1,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом расходы социальной сферы выросли на 3 миллиарда рублей, – сказал Виктор Порембский.

В минфине отметили, что в структуре расходов бюджета сохраняется высокая доля инвестиций.

- В 2021 году она составила 16,5% общего объема без учета субсидий на поддержку рынка труда, или в абсолютном выражении – 12,7 млрд рублей, - сообщили в ведомстве, подчеркнув, что основная доля средств выделена на создание социальной инфраструктуры (объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры), объектов дорожного фонда, газификации и жилищно-коммунального хозяйства.