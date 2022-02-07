Жители поселка Покровское под Янтарным сидят без воды

В понедельник, 7 февраля, из-за аварии на сетях произошло отключение водоснабжения поселка Покровское Янтарного городского округа.

- Уже на территории поселка оперативно работает бригада и проводит восстановительные работы изношенного годами оборудования, - сообщили в «Водоканале». - Время завершения работ – сегодня, 7 февраля, ориентировочно в 23.00.

К восьми часам вечера предприятие обещает обеспечить жителей поселка питьевой водой.

- К 20.00 в поселок прибудет автоцистерна с питьевой водой, которую можно будет при необходимости получить бесплатно, - предупредили специалисты.