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Общество7 февраля 2022 17:48

Жители поселка Покровское под Янтарным сидят без воды

Устранить аварию обещают к 23 часам сегодня
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В понедельник, 7 февраля, из-за аварии на сетях произошло отключение водоснабжения поселка Покровское Янтарного городского округа.

- Уже на территории поселка оперативно работает бригада и проводит восстановительные работы изношенного годами оборудования, - сообщили в «Водоканале». - Время завершения работ – сегодня, 7 февраля, ориентировочно в 23.00.

К восьми часам вечера предприятие обещает обеспечить жителей поселка питьевой водой.

- К 20.00 в поселок прибудет автоцистерна с питьевой водой, которую можно будет при необходимости получить бесплатно, - предупредили специалисты.