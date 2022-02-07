В Калининграде полиция и волонтеры отыскали ушедшую из дома девушку с редким именем

Девушка с длинными каштановыми волосами по имени Мирра ушла из дома в субботу, 5 февраля. К поискам подключились полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад».

- В субботу примерно в 15.00 я выходила из магазина на Черняховского, и эта девушка попросила у меня 8 рублей на транспорт, якобы ей не хватает, она забыла рюкзак в автобусе, - написала калининградка под постом о пропаже 14-летнего подростка. - Я ей дала деньги и предложила позвонить диспетчеру, чтобы рюкзак оставила кондуктор, она отказалась от помощи, также отказалась позвонить родителям, сказав, что ее ждут в спорткомплексе и, приехав туда, она решит все вопросы. Надеюсь, что с ней все хорошо.

С Миррой правда уже все хорошо. Как сообщили волонтеры, она найдена и жива.

О причинах ухода Мирры из дома, об обстоятельствах поиска волонтеры не сообщили.