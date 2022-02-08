В Калининграде горели два рядом припаркованных автомобиля «Опель»

Во вторник, 8 февраля, в 02.59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Артиллерийской Калининграда.
- Сгорел легковой автомобиль « Опель Зафира». У рядом стоящего легкового автомобиля «Опель Вектра» оплавились передний бампер и фары, - прокомментировали случившееся в пресс-службе главного управления МЧС по Калининградской области.
Часом ранее пожарные выезжали и на улицу Лермонтова, где также горела машина.
- Выгорели моторный отсек и салон легкового автомобиля «Тойота Фортунер», - отметили в пресс-службе.
Пострадавших нет. О причинах возгорания не сообщается.