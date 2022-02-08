В Калининграде объявлен срочный сбор для мальчика, у которого работает только половина сердца

Женя Стрелковский. Сегодня ему очень нужна наша с вами помощь. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

В Калининграде объявлен срочный сбор для 4-летнего Жени Стрелковского.

- У Жени самый тяжелый порок сердца, нужно вылететь на обследование в Берлин, - сообщили в благотворительном центре «Верю в чудо».

Волонтеры рассказали, что Женя родился с тяжелым заболеванием - у него работает только половина сердца.

- Малыш пережил уже пять операций, три из которых проводились на открытом сердце, - рассказали в благотворительном центре. - Болезнь постоянно влияет на состояние ребенка: у него низкое содержание кислорода в крови, проблемы со свертываемостью крови.

В настоящий момент состоянии мальчика ухудшилось.

Сообщается, что уже год Женя наблюдается у лучшего кардиолога России в Казани. Но даже после проведенных обследований найти причину такого самочувствия здесь, в России, не удалось. Сейчас семья собирается в Берлинский кардиологический центр, где занимаются тяжелыми пороками сердца.

- Там мальчику проведут зондирование, МРТ сердца, эхокардиографию. Женя сдаст необходимые анализы и получит консультацию кардиолога. Счет, который выставили семье, огромный - почти 20 тысяч евро. Оплатить его помогут благотворительные фонды, но маме с ребенком также нужно долететь в Берлин и жить там во время проведения обследования. Финансовое положение семьи не позволяет оплатить перелеты и проживание: зарплата у мамы и папы Жени небольшая, а на лечение мальчика уходят крупные суммы, - отмели в «Верю в чудо».

- Нам очень нужно показать Женю врачам, - обращается ко всем неравнодушным мама мальчика. - Мы просим о помощи, кажется, уже в сотый раз. Помогите, пожалуйста, отвезти Женю к самым лучшим врачам.

Сумма срочного сбора: 170 630 рублей.

Помочь Жене Стрелковскому можно здесь.