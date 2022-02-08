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Общество8 февраля 2022 5:55

Жительница Советска своровала у соседа деньги и мужскую куртку

54-летняя гостья знала, где мужчина хранит скромные сбережения
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Неоднократно судимая жительница Советска попалась на воровстве.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию с заявлением о грабеже обратился пенсионер, проживающий на улице Дружбы.

- Выяснилось, что 54-летняя женщина, находясь в гостях у потерпевшего, вытащила из шкафа тетрадь, в которой, как она знала, пенсионер хранил деньги, забрала оттуда 2 000 рублей и скрылась, причем убежала в хозяйской куртке. Злоумышленница воспользовалась тем, что пенсионер ограничен в движении, быстро ходить не может, - прокомментировали случившееся в пресс-службе.

На момент задержания злоумышленница успела потратить деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».