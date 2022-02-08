В поселке Ясное Славского района в этом году отремонтируют детский сад, амбулаторию и баню

В поселке Ясное Славского района в этом году приведут в порядок объекты социальной инфраструктуры. Фото: Инстаграм.

Губернатор Антон Алиханов рассказал об итогах встречи с жителями поселка Ясное Славского района. В частности, глава региона заверил, что в этом году здесь отремонтируют детский сад, амбулаторию и баню.

- Министерство образования Калининградской области уже разработало проектно-сметную документацию по капитальному ремонту детского садика «Буратино». Сам ремонт планируется сделать с мая по август, - написал губернатор на своей странице в Инстаграме.

Кроме этого, Фонд капитального ремонта Калининградской области проектирует ремонт жилых домов, выходящих фасадами на центральную площадь поселка, а министерство сельского хозяйства Калининградской области финансово поддержит формирование молочного кооператива из жителей поселка. Задача агентства по мелиорации – провести работы по расчистке каналов в черте поселка и рядом с ним.