Калининградец украл 50 пачек масла из магазина

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину за крупную кражу из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали в торговую точку на улице Красносельской, в которой сработала тревожная сигнализация.

Как выяснилось, сотрудник службы контроля по камерам увидел, как один из покупателей взял 10 килограммовую коробку с пачками сливочного масла и спешно собрался покинуть торговый зал, не оплатив товар.

Росгвардейцы задержали вора и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.