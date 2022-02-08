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Общество8 февраля 2022 10:03

Калининградец украл 50 пачек масла из магазина

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину за крупную кражу из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали в торговую точку на улице Красносельской, в которой сработала тревожная сигнализация.

Как выяснилось, сотрудник службы контроля по камерам увидел, как один из покупателей взял 10 килограммовую коробку с пачками сливочного масла и спешно собрался покинуть торговый зал, не оплатив товар.

Росгвардейцы задержали вора и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.