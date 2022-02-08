Школьник из Калининграда завоевал золото первенства Европы по игре го в составе сборной России

Командное первенство Европы по одной из древнейших логических игр в эти дни завершается в дистанционном формате. Посредством онлайн-сервиса лучших из лучших выявляют 180 человек из 14 государств Европы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одним из 20 игроков российской сборной стал вице-чемпион страны 2021 года среди юношей не старше 11 лет Родион Колобов. Воспитанник профильной региональной федерации провел 10 туров на четвертой доске против сверстников не старше 12 лет.

Встретившись с соперниками из Турции, Украины, Франции, Германии и Великобритании, россияне уже одержали семь побед из девяти возможных и за тур до окончания турнира досрочно возглавили общий зачет.

Теперь талантливый игрок из Калининграда готовится к личному первенству Старого Света, которое через месяц состоится в Чехии. Российская сборная, несмотря на статус действующих европейских чемпионов, выступит на личном Евро тоже в дистанционном формате, но будет играть вместе, для чего отечественную команду соберут в Санкт-Петербурге.