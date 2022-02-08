93 медика, 615 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в области подтверждено 1909 случаев коронавирусной инфекции. 1822 случая протекают в форме ОРВИ, 6 - пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
942 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 163 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 131 ребенок до 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения;
- 615 школьников;
- 33 студента до 18 лет;
967 взрослых, в том числе:
- 93 медицинских работника;
- 193 работника образования;
- 14 сотрудников торговли и общепита;
- 30 работников промпредприятий;
- 25 работников транспорта, водителей;
- 8 работников пищевых предприятий
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 8 сотрудников учреждений культуры;
- 5 сотрудников банков;
- 2 сотрудника санаториев;
- сотрудник гостиницы;
- 5 работников с/х;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 231 иной работающий;
- 79 пенсионеров;
- 115 студентов старше 18 лет;
- 146 неработающих.