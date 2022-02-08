93 медика, 615 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в области подтверждено 1909 случаев коронавирусной инфекции. 1822 случая протекают в форме ОРВИ, 6 - пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

942 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 163 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 131 ребенок до 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения;

- 615 школьников;

- 33 студента до 18 лет;

967 взрослых, в том числе:

- 93 медицинских работника;

- 193 работника образования;

- 14 сотрудников торговли и общепита;

- 30 работников промпредприятий;

- 25 работников транспорта, водителей;

- 8 работников пищевых предприятий

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 8 сотрудников учреждений культуры;

- 5 сотрудников банков;

- 2 сотрудника санаториев;

- сотрудник гостиницы;

- 5 работников с/х;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 231 иной работающий;

- 79 пенсионеров;

- 115 студентов старше 18 лет;

- 146 неработающих.