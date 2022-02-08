Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 11:45

В Калининграде главбух получила 6 лет за хищение 38 млн рублей

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима
Виктор Сергеев
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

В Калининграде за присвоение крупной суммы денег осуждена главный бухгалтер компании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С мая 2016 года по июль 2018 года главбух ООО «НПК Пиком» изготавливала и направляла в банк фиктивные электронные платежные поручения о перечислении денег со счетов организаций на счета, принадлежащие ее родственникам, указывая в платежных поручениях заведомо несуществующие обязательства.

Всего она похитила свыше 38 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Подсудимая была взята под стражу в зале суда.