В Калининграде главбух получила 6 лет за хищение 38 млн рублей

В Калининграде за присвоение крупной суммы денег осуждена главный бухгалтер компании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С мая 2016 года по июль 2018 года главбух ООО «НПК Пиком» изготавливала и направляла в банк фиктивные электронные платежные поручения о перечислении денег со счетов организаций на счета, принадлежащие ее родственникам, указывая в платежных поручениях заведомо несуществующие обязательства.

Всего она похитила свыше 38 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Подсудимая была взята под стражу в зале суда.