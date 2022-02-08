Ревнивый калининградец поджег автомобиль соперника

Жителю Багратионовского района грозит до 5 лет колонии за покушение на умышленное уничтожение имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 57-летний мужчина облил автомобиль соседа горючей смесью и поджёг зажигалкой. В результате возгорания обгорела решётка радиатора и крышка капота «Фольксвагена». Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сообщается, что инцидент произошёл на почве ревности после откровенного разговора подозреваемого и его супруги. Расследование уголовного дела продолжается.