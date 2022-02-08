Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха с детьми весной-2022

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать с детьми отдохнуть весной.

В первую десятку самых востребованных городов для семейных путешествий с детьми с марта по апрель 2022 года вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Суздаль, Ярославль, Кисловодск и Кимовск в Тульской области.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье для отдыха с детьми весной от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4 тысяч рублей в сутки.

Десять популярных направлений отдыха с детьми весной-2022:

Ялта — 3829 руб. / 6 ночей;

Сочи — 2040 руб. / 7 ночей;

Санкт-Петербург — 2053 руб. / 5 ночей;

Москва — 4082 руб. / 3 ночи;

Казань — 2586 руб. / 4 ночи;

Калининград — 2557 руб. / 6 ночей;

Суздаль — 3500 руб. / 2 ночи;

Ярославль — 2500 руб. / 2 ночи;

Кисловодск — 1600 руб. / 4 ночи;

Кимовск — 3500 руб. / 2 ночи.