В Калининграде закладчик наркотиков получил 8,5 лет «строгача»

33-летний житель Калининграда получил 8,5 лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Летом 2021 года мужчина устроился на работу закладчиком в интернет-магазин. Он забирал из тайников партии наркотических средств и психотропных веществ, которые в последующем расфасовывал на более мелкие партии, а затем заново раскладывал в различных местах Калининграда и области.

Схрон с наркотиками мужчина оборудовал неподалеку от поселка Холмогоровка Зеленоградского района. В тайнике, а также в автомобиле задержанного полицейские обнаружили и изъяли свертки и упаковки с амфетамином, мефедроном, таблетками экстази и марихуаной общей массой более 2,1 кг. Причем более 1,5 килограмма от изъятого составил амфетамин.

Отбывать наказание закладчик будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.