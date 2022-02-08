Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 1909 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 727 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 36,

Багратионовский городской округ - 79,

Озерский городской округ – 30,

Балтийский городской округ – 77,

Пионерский городской округ – 32,

Гвардейский городской округ - 66,

Полесский городской округ – 6,

Гурьевский городской округ - 232,

Правдинский городской округ – 11,

Гусевский городской округ – 78,

Светловский городской округ – 54,

Зеленоградский городской округ – 72,

Светлогорский городской округ – 96,

Краснознаменский городской округ – 20,

Славский городской округ – 20,

Ладушкинский городской округ – 10,

Советский городской округ - 84,

Мамоновский городской округ – 19,

Черняховский городской округ – 126,

Неманский городской округ – 25,

Янтарный городской округ – 8.