Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 1909 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 727 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 36,
Багратионовский городской округ - 79,
Озерский городской округ – 30,
Балтийский городской округ – 77,
Пионерский городской округ – 32,
Гвардейский городской округ - 66,
Полесский городской округ – 6,
Гурьевский городской округ - 232,
Правдинский городской округ – 11,
Гусевский городской округ – 78,
Светловский городской округ – 54,
Зеленоградский городской округ – 72,
Светлогорский городской округ – 96,
Краснознаменский городской округ – 20,
Славский городской округ – 20,
Ладушкинский городской округ – 10,
Советский городской округ - 84,
Мамоновский городской округ – 19,
Черняховский городской округ – 126,
Неманский городской округ – 25,
Янтарный городской округ – 8.