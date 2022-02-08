Жительница Черняховска погасила долги по коммуналке и кредитам после ареста квартиры

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жительницу Черняховска погасить долги по коммунальным платежам и кредитам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка накопила задолженность по кредитам 163 тысячи рублей и по коммунальным платежам 60 тысяч рублей.

Приставы установили, что женщина владеет еще одной квартирой, помимо той, в которой проживает и зарегистрирована.

«Судебные приставы выехали по адресу регистрации должницы, чтобы вручить ей уведомление о наложении ареста на недвижимость. Женщины дома не оказалось. Зато на месте были соседи, которые впоследствии рассказали ей о визите представителей службы. На следующий день женщина прибыла в отделение и полностью погасила задолженность», - сообщили в пресс-службе ведомства