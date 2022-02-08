В Немане трое друзей воровали машины у пенсионеров

В Немане трое мужчин проникали в гаражи и воровали имущество. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В одном из гаражных обществ троица залезла в помещение, где хранился автомобиль «Опель». Мужчины выкатили машину из гаража и отбуксировали ее при помощи личного транспорта в пункт приема металлолома. Туда же сдали и похищенные запчасти.

У второго потерпевшего, чей гараж расположен в другом обществе, они украли авто-мотомашину, колеса от нее, а также различные алюминиевые и металлические изделия. Всю добычу друзья также отвезли скупщикам.

Сейчас полицейские проверяют их причастность к аналогичным противоправным деяниям.