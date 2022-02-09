В Зеленоградском районе в реке Нельме утонул 27-летний мужчина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Во вторник, 8 февраля, в реке Нельме в Зеленоградском районе утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Мужчина упал в воду на глазах рыбаков, находившихся на противоположном берегу реки, самостоятельно выбраться из воды не смог и погиб.

Личность погибшего установлена. Им оказался 27-летний житель поселка Кострово Зеленоградского района. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле местного жителя не обнаружено.

В рамках доследственной проверки следователи регионального управления СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.