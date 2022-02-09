400 школьников, 84 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2003 случая коронавирусной инфекции. 1895 случаев протекают в форме ОРВИ, 11 – в форме пневмонии.
Среди заболевших за сутки:
620 детей до 18 лет, в том числе:
- 101 неорганизованный ребенок до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 114 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 400 школьников;
- 5 студентов до 18 лет;
1383 взрослых, в том числе:
- 84 медицинских работника;
- 138 работников образования;
- 53 сотрудника торговли и общепита;
- 76 работников промпредприятий;
- 46 работников транспорта, водителей;
- 29 работников пищевых предприятий;
- 6 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 20 сотрудников банков;
- 4 сотрудника санаториев;
- сотрудник гостиницы;
- 2 работника с/х;
- 4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 331 иной работающий;
- 207 пенсионеров;
- 88 студентов старше 18 лет;
- 289 неработающих