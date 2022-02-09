400 школьников, 84 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2003 случая коронавирусной инфекции. 1895 случаев протекают в форме ОРВИ, 11 – в форме пневмонии.

Среди заболевших за сутки:

620 детей до 18 лет, в том числе:

- 101 неорганизованный ребенок до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 114 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 400 школьников;

- 5 студентов до 18 лет;

1383 взрослых, в том числе:

- 84 медицинских работника;

- 138 работников образования;

- 53 сотрудника торговли и общепита;

- 76 работников промпредприятий;

- 46 работников транспорта, водителей;

- 29 работников пищевых предприятий;

- 6 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 20 сотрудников банков;

- 4 сотрудника санаториев;

- сотрудник гостиницы;

- 2 работника с/х;

- 4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 331 иной работающий;

- 207 пенсионеров;

- 88 студентов старше 18 лет;

- 289 неработающих